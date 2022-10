Helme esitas Pentus-Rosimannuse kohta kuriteoteate

«Kui te väidate, et siin on rikutud toimingupiirangut, siis palun, tehke avaldus. Teie ei ole uurimisorgan. Tehke kõigepealt avaldus kriminaalasja algatamiseks,» ütles Kallas esmaspäeval Helmele.

Kallast toetas ka Sibul. «Ma ei ole selle komisjoni esimees ega ka aseesimees, aga minu arvates on meil mõistlik need kuulamised ära lõpetada,» pani ta ette ja lisas, et tema arvates võiksid selle teemaga edasi tegeleda uurimisorganid.