FOTOD ⟩ Akkermann: Tahan pakkuda parimat tuge peaministrile

Senine rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) teatas täna ametist ja poliitikast lahkumisest, kuna ta on Eesti kandidaat Euroopa Kontrollikotta.

Omapoolseid kommentaare andsid pressikonverentsil nii ministrikandidaat kui ka Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas.

Kallase sõnul on tal hea meel, et juhatus kinnitas uueks rahandusministri kandidaadiks Annely Akermanni. «Akermann oskab väga hästi raha lugeda tal on kogemus nii eraettevõtlusest, kohalikust omavalitsusest kui Riigikogust. Meil on erakonnas rahandusekspertidest väga pikk pink ja mul on hea meel, et saame seda meeskonda nüüd veelgi tugevamaks,» sõnas Kaja Kallas.

«Alati mahub juurde uusi inimesi, kes seda teemat jagavad ja saavad oma kogemust jagada,» lisas Kallas.

«Olen tänulik selle usalduse eest, et mul on võimalik teha olulist ja tähtsat tööd. Tahan pakkuda parimat tuge peaministrile ja valitsusele, sest rahandus on tugisüsteem ja hea rahanduse ülesanne on pakkuda kõnekaid arve selgete ja kindlate otsuste vastu võtmiseks. Seda ma tahan nelja kuuga teha,» ütles Akkermann.

Akkermann lisas, et soovib pakkuda rahandusministrina valitsusele tuge, mis aitab langetada paremaid ja argumenteeritumaid otsuseid. «Esimeseks prioriteediks on kindlasti riigieelarve vastuvõtmise toetamine. Eelarve on ajaloo suurim, 17 miljardit, selle hulgas abipakett energiasõjas toimetulekuks, tulumaksuvaba miinimumi tõus, laste- ja peretoetuste tõusud ning pensionitõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus,» lausus Akkermann.

​​​