Pevkur kohtus Austiniga: USA väed hakkavad regulaarselt Eestis roteeruma

«Saime põhimõttelise kokkuleppe, et USA hakkab panustama Eesti julgeolekusse täiendavate roteeruvate üksuste ja võimetega. Täpsemad relvasüsteemid, võimed ja üksused, kes Eestis regulaarse rotatsiooni korras hakkavad viibima, selguvad lähiajal,» ütles Pevkur.

Eesti valitsus on tänavu juba kolm korda eraldanud lisaraha riigikaitse tugevdamiseks, tõstes kaitsekulutused 3 protsendi piirimaile SKTst. Ka USA on tõstnud panuseid NATO idatiiva tugevduseks.

«Saime kinnituse HIMARSide tootja, Lockheed Martini juhtkonnalt, et Eesti tellimus on kenasti ajagraafikus,» lisas Pevkur. HIMARSide hankimine on oluline hüpe edasi Eesti kaudtulevõimekuse arendamises, nende kasulikkust tõestab ka Ukraina kogemus.