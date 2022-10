Postimees Grupi veebireklaami müügiosakonna juht Kevin Kõnd: «Siin meediamajas on võimalik väga hästi areneda»

Liitusin Postimees Grupi tööperega neli aastat tagasi, teadmata sel ajal palju müügitööst. Kuna ma tundsin, et ma ei arene enam inimesena nii töömaastikul kui eraelus, siis leidsin, et uus väljakutse võiks täita mitut eesmärki. Seepärast otsustasin juba päris noorena, olles 22-aastane, võtta vastu uue väljakutse ning hakata reklaamimüügi projektijuhiks.

Ma ei osanud oodata enda kõrvale nii elavaid inimesi. Kuigi ma olen avatud inimene, siis ma ei olnud sel ajal veel nii aktiivne suhtleja. Need inimesed, kes minu kolleegideks said, olid väga avatud, siirad, elurõõmsad inimesed, kes loomulikult inspireerisid ja kasvatasid ka mind. Samuti oli olemas mitmekülgne tugi, mis aitas sisseelamisele palju kaasa.

Seda, et inimene päriselt naudib oma tööd. Kui sinu ümber on inimesed, kes teevad oma tööd kirega, annab see ka teistele meeletult palju teotahet ja inspiratsiooni juurde. Väga oluline, et inimene mõistaks, et ta käib siin iseenda pärast ja talle päriselt meeldib seda tööd teha. Loomulikult on olulised ka muud lisahüved, näiteks moodne ja hubane kontor, lisapuhkus ning palju muud, aga oleme ausad, kõige suuremat rolli mängivad inimesed ise.