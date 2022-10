Müstiline krüpto: nelja Eesti meest kahtlustatakse 8 miljoni euro väljapetmises

Kahtlustatavad jätsid mulje, et dagcoin on virtuaalvääring, mille arendus- ja müügiprotsessis osalevad sõltumatud ja usaldusväärsed isikud, kuid kahtlustuse kohaselt juhtisid dagcoiniga seotud äriühinguid varjatult kaks selle loojat.

Geeniuse portaalile teadaolevalt on kaheks kahtlustatavaks 44-aastane Nils Grossberg ja 33-aastane Kristjan Ress, kellele kuuluvad dagcoiniga seotud ettevõtted ja kes on skeemiga algusest peale seotud.

Kahtlusalused võeti vahi alla

Ringkonnaprokurör Kristiina Laas selgitas, et kahtlustuse kohaselt esitasid mehed virtuaalvääringu müümiseks valeandmeid. Tema sõnul sõltus dagcoini hind selle kasutajate hulgast – mida rohkem on neid, kes dagcoini maksevahendina aktsepteerivad, seda kõrgem hind.

«Kriminaalmenetluses seni kogutud andmetele tuginedes on alust arvata, et kahtlustatavad on investeeringu saamise eesmärgil dagcoini hinda ja selle kasutajate hulka kunstlikult kasvatanud, luues üldsusele arusaama kui toimivast ja pidevalt väärtust kasvatavast virtuaalvääringust, mida on võimalik kasutada maksevahendina või teenida tulu selle hoiustamisest,» lisas Laas.