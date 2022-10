Õpetajate esindaja: palgatõusu sõnum jättis varju õpetajate teised suured mured

Peamiseks probleemipuntraks on mõistagi õpetajate järelkasv. Õpetajate ühenduste esindajad hakkasid valitsuse liikmetega kohtuma, et juba valitsuse eelarveprojekti saaks kirjutatud lahendus õpetajate järelkasvu kohta.

«Meie sõnum on olnud, et HTM (haridus- ja teadusministeerium – toim) üksi ei vastuta õpetajate järelkasvu probleemi eest, kuna meie noored on integreeritud väga paljude erinevate ministeeriumidega ja lõpptulemusena teeme ju ühte riiki,» selgitas Somelar.