Peterson otsib võimalust haiglate aitamiseks - jagamisele läheb orienteeruvalt 15 miljonit

«Sel aastal üks kord juba hinnakirja muudetud ja energiakomponenti tõstetud, minu teada mais või juunis. Teine tõstmine on plaanis aasta lõpus, hinnanguliselt praegu ütlen novembris,» sõnas minister ja märkis, et jagamisele läheb orienteeruvalt 15 miljonit eurot. «Loodame selle aasta maksude ülelaekumiste arvelt katta.»

«Milles me saime kokkuleppele, olid erakorralised kulud, mis puudutavad ukrainlaste ravi, COVIDi võimalikke meetmeid, mida me saame taotleda spetsiaalsest reservist. Neid potentsiaalseid kulusid on kokku umbes 97 miljonit eurot,» selgitas minister. «Siiras lootus on see, et neid ei lähe kõiki vaja – ühelt poolt Euroopa Liit räägib odavamaks ja vähendab vaktsiinitellimusi, teiselt poolt ei ole meil nii palju ukrainlasi siin, kes abi vajavad.»