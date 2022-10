VIDEOD ⟩ Martin Helme: Vene propaganda sõimab EKREt

«Eestis avaldati esimest korda, ilmselt juhuslikult, toetust Venemaa presidendile ja nimetati Euroopa Liidu energiakriisi tõeliste süüdlaste nimed,» rääkis Skabajeva. «Eesti rahandusministeeriumi eksjuht, see tähendab mitte tegevpoliitik, vaid see, kes läks pensionile ja alles pärast sai aru, teatas, et Putin pole Euroopa hädades süüdi,» lisas ta.