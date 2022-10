ÜLEVAADE ⟩ Kuidas Eestist Pihkva diviisile ostetud droonid jõudsid hoopis Ukraina armee kätte

«Sõbrad, mulle ja meie dessantväelastele on vaja teie abi. Lugege palun lõpuni ja püüdke minust aru saada. Meie riik on küll rikas ja suur, kuid see ei tähenda, et meil on kõik olemas. Oleme palju aastaid elanud selle paradigmaga, et parem ostame, kui toodame, ja praegu juhtus nii, et tänu sanktsioonidele jäeti meid mõnedest olulistest asjadest ilma. Ma ei räägi brändiriietest ja luksusasjadest. Eriti räägin kvadrokopteritest (droonidest). Nägin hiljuti, kuidas meie 76. kaardiväe diviisi dessantväelased koguvad raha nende samade droonide ostuks. Ma kirjutasingi neile, et ostan paar siit Eestist, kuid selgus, et neil on vaja üsna kalleid linnukesi ca 600 eurot iga droon (43 000 rubla). Ainult mulle üksinda on see raske koorem. Sellepärast ma pöördungi teie poole jõukohase abi saamiseks. Äkki on kellelgi võimalus kuidagi aidata minul koguda mingi raha, ülejäänu lisan ise. Sõbrad, saage minust õigesti aru, mulle piisab elamiseks ja tunnete mind juba mitu aastat. Ükski kopikas ei lähe mööda sellest, millest olen teatanud!!! Ja palun ärge andke viimast raha ära!!! Igaühelt natuke, aga meie poistele paar drooni, need on nende luure, nende silmad ja vähem surmasid, vähemalt üks surmgi vähem. Meie armeel on niigi kõik olemas, kuid meie jõukohane abi, arvan, ei ole üleliigne,» kirjutas Šilov.