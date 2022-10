KILLUKE POLIITTEATRIT ⟩ Peeter Ernits riigikogu saalis: sain ma aru, et Odinets on saatnud Helme «na**i»?

Istungil lõid kired lõkkele pärast seda, kui mitmetunnise parlamendiliikmete küsimustele vastamise järel valitsusloožis oma kohale istunud minister Riina Sikkut asus väidetavalt sööma. Sellele juhtis aga tähelepanu EKRE fraktsiooni liige Kalle Grünthal, kes pidas seda riigikogu kodu- ja töökorra rikkumiseks.

«Aga mu protseduuriline küsimus võib vallandada siin vastastikused süüdistused, aga siiski: kas mitte juhataja kohus ei oleks sekkuda, kui kõne põhiline eesmärk on solvata ettekandjat?» tõstatas seepeale küsimuse Reformierakonna liige Jürgen Ligi.

Sõnajärje saanud Mart Helme nõustus ettepanekuga mitte solvata isiklikult parlamendiliikmeid, väites siis: «Sotside poole peal istub üks inimene, kes on komisjoni esimees, kes on lausa maksnud mingisuguse reklaami eest, mis saadab mind meessuguelundisse. Nii et võib-olla need valged jõud kõigepealt vaataksid üle oma read ja solvajate read ja siis tuleksid teistele sõnu peale lugema.»

Kommentaarile vastas sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kelle kinnitusel ei ole ükski nende fraktsiooni liige kunagi millegi eest maksnud, et kuhugi Mart Helme saata. «Protseduuriline küsimus on selles, et mitu korda veel Mart Helme peab seda laimu ja valeinfot siin levitama ja teda korrale kutsuda. Ta räägib sellest juba mitmendat korda järjest. Midagi sellest ei ole olnud,» märkis Odinets.

Seepeale võttis EKRE ridadest sõna Peeter Ernits, kes lausus: «Hea juhataja, kas ma sain aru, et kolleeg Odinets on saatnud kolleeg Helme na**i? Tema pole maksnud, on keegi ...»

«Veel kord, head ametikaaslased, see on Riigikogu saal, me ei suhtle siin ainult omavahel,» kutsus Ratas kõiki parlamendiliikmeid korrale, toonitades, et tegu on riigikogu saaliga ja et nad ei suhtle siin ainult omavahel. «Nii et kõik sellised mitteviisakad väljendid ma palun meie kõnepruugis siin välja jätta. See, mida mõeldakse, ma ei oska seda juhatajana kommenteerida,» lausus Ratas.