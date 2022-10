MMSiga puugihammustust raviv naine: miks on lööve hullemaks läinud?

Murelik naine kirjutas sotsiaalmeedias kinnisesse vestlusgruppi, et kuigi ta on oma jalal olevat löövet ravinud kloorijoogi MMSi ja DMSOga, on laik nüüd läinud suuremaks ja tumedamaks. Ta küsis grupi liikmetelt nõu, mida teha – sest tegi ta ju kõike nii, nagu ütles MMSi propageerijana tuntud Janika Veski.