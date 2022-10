INTERVJUU ⟩ Hübriidsõja ekspert: hirm 5. artikli ees hoiab Venemaad suurte küberrünnakute korraldamisel tagasi

Miks oli Venemaal vaja oma torujuhtmeid õhkida?

Venemaa ratsionaalsus ei ole meie, lääne ratsionaalsus – seega otsusel, mis tundub täiesti irratsionaalne ja meie jaoks absurdne, on oma seletus Kremli alternatiivses universumis, milles Putin elab. Tema kõver loogika põhineb veendumusel, et Euroopa on täielikult Venemaa gaasist sõltuv, ja seetõttu Nord Streami torujuhtmeid õhku lastes Venemaa justkui karistab ELi, et see on Ukrainat nii vankumatult toetanud.