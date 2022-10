Raske geenihaigusega väike Hendrik sai annetajate abiga kauaoodatud kodusele ravile

Hendrikul diagnoositud raske kaasasündinud geneetiline haigus – müotooniline düstroofia – väljendub lihasnõrkuse (sh näo- ja kaelalihaste nõrkuse), madala vererõhu ja hingamisraskuste näol. Haigust põdevatel beebidel võib lisaks esineda ka südame- ja nägemisprobleeme. Haiguse esinemissagedus on 1:8000.

Müotoonilist düstroofiat ei ole võimalik välja ravida, ent selle sümptomeid saab leevendada. Nõnda on Hendrikule, kes praegu koos emaga haiglas viibib, paigaldatud trahheostoom ehk kunstlikult loodud hingamisava hingetorus, ja gastrostoom, mille abil pisipoiss toitub. Sellest aga ei piisa – Hendriku raviarsti sõnul vajab laps koduseks jälgimiseks veel ka pulssoksümeetrit, mis aitab mõõta hapnikusisaldust lapse veres, ning ambukomplekti juhuks, kui laps peaks vajama elustamist.

Hädavajalikud seadmed võinuks laps saada kaasa haiglast, ent Hendriku puhul ei ole see võimalik, sest tema diagnoos ei ole «õige». See tähendab, et kuna Hendrikul ei ole hapnikravi näidustust, ei ole talle ka ette nähtud aparaate, mille eest tasuks Eesti haigekassa.