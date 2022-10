Kärss kärnas ja maa külmunud: Tallinnal on lõputult põhjuseid, mis takistavad eestikeelsele õppele üleminekut

«Aga kui rääkida õpetajatest, siis nende puudus pole ammugi vene koolide probleem. See on tänase päeva reaalsus. Haridus- ja teadusminister ütles riigikogu kultuurikomisjonis, et Eestis on praegu puudu 700 õpetajat. Mina ja Tallinna koolide direktorid arvame, et see number on tunduvalt suurem. Aga isegi kui oletada, et puudu on 700 õpetajat, siis tuleb võtta arvesse, et lähtuvalt uuest PGSi redaktsioonist ei kvalifitseeru veel 2300 õpetajat. Ja arvesse tuleb võtta ka seda, et umbes 3000 õpetajat on pensionieas, siis meie perspektiiv aastaks 2035 on vajadus ette valmistada 4000 õpetajat. Aga juba aasta pärast oleks meil vaja 3000 õpetajat, et koolides oleks haridus normaalsel tasemel,» rääkis Kõlvart volikogu kõnepuldist.