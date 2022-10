OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pentus-Rosimannus: poliitilist kiusu saab alati ajada, ükskõik milline on protseduur

Kas täna (neljapäeval – toim) on teie esimene poliitikavaba päev?

Täna on tõesti esimene poliitikavaba päev. Eile oli veel ameti üleandmine ja ka esimesed briifingud koos uue ministriga, et selgitada suuremate päevakorras olevate teemade taustu, aga nüüd on kõik asjad talle üle antud.

Kuidas te ennast tunnete, kas esimene poliitikavaba päev on puhtalt lapse päralt?

No olen ju siin stuudios, nii et puhtalt lapse päralt veel ei ole. Eks ma pean natuke harjuma, sest see aeg, kui olin poliitikaga seotud, on olnud väga pikk ja niisugusest intensiivsest rütmist välja tulek võtab natuke aega. Pikalt mul seda ei ole, sest uue aasta algusest peaks algama uus ja tõenäoliselt väga intensiivne amet. Vahepealsed kuud on minu gravitatsioonijõud tütar.

Kas teie tagasiastumine sel nädalal oli planeeritud või olid mingid asjaolud, mis lahkumist kiirendasid?