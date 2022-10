Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase sõnul said sündmused alguse kolmapäeva öösel kümmekond minutit enne kella kaht, kui 2019. aasta Toyota Land Cruiseri Viljandis elav omanik andis häirekeskusele teada, et langes just autovaraste ohvriks. Tagaajamise käigus sõitis Toyota Land Cruiseri varastanud mees suurelt maanteelt kõrvale ning pööras üha väiksematele teedele, kuni auto Hirmuküla kandis maha jättis ja jalgsi edasi põgenes