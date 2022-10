Droonid panevad Eesti õhukaitse uute väljakutsete ette

Viimastel nädalatel Ukraina linnu ja tsiviilisikuid tabanud droonirünnakud sunnivad Eestit kaaluma, kas senistest õhutõrjevõime arendustest piisab niisuguse ohu vastu ja kas Eesti oleks hüpoteetilise sõja korral valmis selliseid rünnakuid tõrjuma. Kuigi esmane võimekus on olemas, tunnistavad kaitsevägi ja kaitseministeerium, et see võime vajab arendamist.