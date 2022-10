Kujur Margus Kurvits: ma ei tea, kes Pätsi pea lõpetas, aga hea töö!

«Ma ei tea, kes kuju viimistles, aga tulemus on hea – selline, nagu mudel ette nägi,» lausub ta. «Kartsin, et võivad jääda lohud või kühmud, mis päevavalguses välja tulevad. Soovitasin ka heledat kivi – kui oleks olnud tume, küsitaks praegu, miks ta must on.»

Küsimusele, kas tema käe all oleks Päts samasugune välja tulnud, vastab Kurvits, et on pigem käsitööline, kiviraidur. «Kunst on see, kui on oma isikupära juurde antud, minu meelest on kõik super!»