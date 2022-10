Zelenskõi hinnangul tuleb Venemaal kunagi kõik kahjud hüvitada

«Vene väed jätkavad meie elektrijaamade tulistamist rakettide ja droonidega. Lõppkokkuvõttes ootab sellist venelaste alatust aga läbikukkumine. Teeme muidugi kõik, et saada Ukrainale kaasaegsemad ja tõhusamad õhutõrje- ja raketitõrjesüsteemid, kuid kogu sellisel taktikal pole ka üldiselt tulevikku,» rääkis president.

Zelenskõi märkis, et Venemaa püüdis Euroopat gaasi ja naftaga šantažeerida, korraldas sabotaaži veealuste gaasitorude ja Euroopas kriitilise tähtsusega kaablite vastu ning üritab siiani inimesi külmaga hirmutada.

«Ja mis juhtus? Venemaa on Leonid Brežnevi aegadest saadik Euroopa energiaturul oma kaalu kaotanud ja edaspidi koheldakse seda kindlasti kõige napakama rahvusvahelise kurjategijana. Ja see jääb Moskvale pärast seda juhti külge väga pikaks ajaks,» jätkas president.

Zelenskõi lisas, et Venemaa üritab Ukraina energiasüsteemi hävitada, kuid see ainult mobiliseerib rahvusvahelist üldsust, et Ukrainat veelgi rohkem aidata ja Venemaa terroririiki rohkem survestada.