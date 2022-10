Keskkonnaamet: põlevkiviõliga kütmine võib põhjustada ebameeldivat lõhna

Keskkonnaamet on lubanud osadel ettevõtetel kasutada põlevkiviõli reserv- või põhikütusena ja lisaks kahel ettevõttel ajutiselt mitte järgida õhusaasteainete piirnormi. See on tingitud kriitilisest olukorrast maagaasiturul ning tehtud eesmärgiga, et sel kütteperioodil ei jääks inimeste toad külmaks ega tootmised seisma. Kahjuks kaasnevad põlevkiviõli kasutamisega lokaalsed õhukvaliteedi probleemid, mis on inimestele tajutavad ebameeldiva lõhnana.