FOTOD ⟩ Saaremaalt leitud sinepigaasi tünnid lähevad hävitamisele

«See on esmakordne juhtum, et Eestist leitakse ajalooliselt keemiarelvana kasutatavat ainet. Sinepigaasil on tugevalt ebameeldiv lõhn ning suuresti tänu sellele tekkis vaadid välja kaevanud inimestel kahtlus, et need ei ole ohutud,» ütles keskkonnaminister Madis Kallas. «Paraku ei pruugi Sõrve leid olla viimane ning me ei tea, kus võib veel pinnases selliseid ohtlikke jäätmeid leiduda. On väga oluline, et igasuguse kahtluse korral annaksid inimesed sellest kohe häirekeskusele teada ega hakka ise lähemalt uudistama.»