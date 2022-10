VÄLKVIDEO ⟩ Peeter Tali: venelased on juba mõista andnud, et Hersoni kandist võib tulla halbu uudiseid

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali ütles Postimehe Sõjastuudios, et ilmselt suruvad ukrainlased lähipäevil Hersoni all tugevalt peale ja venelased üritavad oma tehnika ja vähegi kvaliteetsemad väed sealt välja roteerida.

«Venelaste poolelt on ju ka välja öeldud, et võib tulla halbu uudiseid. Nii, et nad on mõista andnud, et jõe paremkallas antakse ära.»

Tali rääkis, et selles kandis on jõgi kilomeeter lai, nii et ukrainlastel ei ole edasi tungida lihtne, aga küllap on neil plaan olemas. «Ukrainlastel on hoog sees ja neid ei peata isegi see, kui tamm tõesti õhku lastakse.»