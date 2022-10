TAUST ⟩ Konstantin Pätsi mälestusmärgi teekond Toompealt all-linna

Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse liige Trivimi Velliste kirjutas juba 2007. aastal, kui lähenes Eesti Vabariigi 90. sünnipäev, et on kummaline, et meie riigi pealinnas ei ole riigipea mälestusmärki. «Nii et see mõte kääris juba üsna ammu. Aga tõsised arutelud algasid 2016. aasta alguses. Alguses väiksemas ringis ning lõpuks aasta lõpus Õpetajate Majas juba suuremalt,» meenutas Velliste.