Solman Kommusaarest: kandidaadina sobib ta Vaheri sissetallatud rada jätkama

«Rõhutan, et meie koostöö sattus kriisiajale, mil Covidiga seoses tuli siseministeeriumi tippametnikel täita ülesandeid 24/7 ehk pingelised situatsioonid ja ületöötamine olid neil päevil kõigi sisejulgeolekuteenistujate igapäevased kaaslased,» meenutas Solman.

Siseministeeriumis kogunes koroonakriisi algusfaasis sisejulgeoleku kriisistaap. «See oli väga põhjalikku ettevalmistust ning teadmisi nõudev töö, mida Veiko koos teiste tippjuhtide ja kolleegidega tegi. Algul ei olnud näiteks paljudele arusaadav, et avalikud rahvakogunemised on nakkuskolded. See tuli suuta politseinikel ja päästjatel koos meditsiiniasutustega eesliinil töötades, sõltumata kellaajast, kannatlikult kohale viia,» rääkis Solman.