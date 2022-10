LOODUS ⟩ Taas mure lehtede pärast

Jälle on Eestimaal käes külluseaeg: aiad, pargid ja tänavaveered on täis mahalangenud puulehti. Isegi Tallinnas, kus viimastel aastatel on kõvasti puid langetatud, leidub kuldseid kaselehti nii ohtralt, et gravitatsiooni eirates reisivad nad kortermajade trepikodades kõndijate jalanõude küljes välja kolmandale või neljandalegi korrusele.