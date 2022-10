1000 KANGELAST LUMES ⟩ Kolmes Dnipro tehases valmivad välivormid Ukraina kangelastele

«Muutsime sõjaväelaste soovitusel ära nii jope kui fliisi luku – nüüd on suurem hambaga lukk, et siia ei läheks sodi,» rääkis Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme. «Enne ei olnud meie vormil luku kaitseks takjakinnitusega klappi, nüüd on ka see olemas. Pükstel panime jalgevahe juurde parema ja vastupidavama kanga, võtsime taskuid vähemaks. Mehed ütlesid, et ei ole tarvis.»