FOTOD ⟩ Läänemets käis päästjana väljakutsetel: nõrkadele see töö pole

«Sisevaade komando argipäeva näitas, et ka rahulikumate päevade puhul on komando vahetus tihedalt tegevustega täidetud alustades varustuse kontrollimisest ja hooldamisest lõpetades igapäevaste harjutuste, õppuste, kodukülastuste, koolilastele ohutustundide andmise ning muu olulisega,» kirjeldas Läänemets ja lisas, et kindlasti ei tasu arvata, et meeskonnad oma valve ajal lihtsalt pikutavad ja väljasõitu ootavad.