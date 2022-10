Läänemets: päästjad teevad ka väljakutset oodates tööd

«Sisevaade komando argipäeva näitas, et ka rahulikumate päevade puhul on komando vahetus tihedalt tegevustega täidetud, alustades varustuse kontrollimisest ja hooldamisest lõpetades igapäevaste harjutuste, õppuste, kodukülastuste, koolilastele ohutustundide andmise ning muu olulisega,» kirjutas Läänemets suhtlusvõrgustikus. «Kindlasti ei tasu arvata, et meeskonnad oma valve ajal lihtsalt pikutavad ja väljasõitu ootavad. Pidevalt käib töö kas enese ettevalmistuse, täiendõppe, või kaaskodanike tuleohutusalase harimisega.»

Läänemets tõi näiteks, et ka tema vahetuse sisse mahtus kodukülastus, kus tuli ühel vanaproual suitsu- ja vingugaasiandur paigaldada. Ühtlasi tuletas siseminister meelde, et suitsuandur on hädavajalik ja kohustuslik kõigis kodudes ning vinguandur seal kus lahtise tule küttekolle. Päästjad rääkisid Läänemetsale ka juhtumitest, kus värvitu ja lõhnatu vingugaas on tapnud inimesi kõigest mõne minutiga.

«Olles teinud kaasa kõigest napi kolmandiku 24-tunnisest vahetusest, saan nüüd omast kogemusest kinnitada, et nõrkadele see töö kindlasti pole,» tõdes Läänemets. «Pärast kaitseülikonnas suitsusukeldumise simulatsiooni – ehk kuidas sisenetakse põlevasse majja, kus on kuum, piiratud nähtavus ning sageli ka mürgised gaasid – veendusin taas, et päästjatele järgmiseks aastaks eraldatud 36-protsendine palgatõus läks väga õigesse kohta.

Täiendavat kinnitust sellele andsid vestlused meeskonnaga ühisel õhtusöögil või komando traditsioonilisel õhtusel teejoomisel.»