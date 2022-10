Lennujaam soovitab koolivaheajal reisijatel piisavalt aega varuda

Kohtame tihti olukordi, kus reisijad tulevad rõõmsalt lennujaama ja siis selgub, et check-in on tegemata ning lennujaamas on see tasuline.

«Lennufirma tingimused tulevad üllatusena,» ütles Pärgmäe ning toonitas, et lennupileti tingimustega tuleks tutvuda. «Kohtame tihti olukordi, kus reisijad tulevad rõõmsalt lennujaama ja siis selgub, et check-in on tegemata ning lennujaamas on see tasuline,» märkis lennujaama juhatuse liige. Ta märkis, et nii käsi- kui äraantavale pagasile on lennufirmad määranud kindla kaalu ja ülekilode eest tuleb tasuda enne lendu, kusjuures võimaldavad osad lennufirmad tasumist vaid kaardimaksetega.