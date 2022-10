Tallinnas Noblessneri valukojas peeti laupäeval Eesti suurimat ja Baltimaade vanimat veganimessi, et tutvustada taimseid toite ja tooteid ning vegan-elustiili. Üritusele sõites pidasin peenikest naeru, et just minule see liisk langes – taimetoitlaste aasta üht armastatuimat sündmust kajastama minna.