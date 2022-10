Kuriteoteade viskab kaikaid karjääripoliitiku kodarasse teel kontrollikotta

Nagu nähtub ministeeriumi töötajate kirjast ja ülesannetest, tundis Pentus-Rosimannus pärast mullust kohtumist kontrollikoja liikmest Juhan Partsiga huvi kontrollikoja liikme tööprotsessi ja haridusnõuete vastu. Näiteks kuidas ja kes kandidaadi lõpuks kinnitab, mis on konkreetsed tingimused kandidaadile. Kontrollikoja liikme Eestist esitab rahandusminister, mistõttu võiks huvi loomulik näida.

«Ta oli parajasti Eestis tutvustamas oma aasta töötulemusi. Selle käigus on täiesti normaalne, et mina rahandusministrina kontrollikoja liikmega kohtusin,» selgitas Pentus-Rosimannus, kes on praegu ametlik kandidaat liikmekohale.