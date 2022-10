Hooldereformi eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on sotsiaalministeeriumis poolteist aastat reformi ette valmistades jõutud lahenduseni, mis muudab eakaid abistavaid teenuseid kättesaadavamaks ja tõstab ka teenuse kvaliteeti paremaks. «Südamevalu lähedase pärast riik kahjuks ära võtta ei saa, küll aga pakkuda tuge ja tingimusi paremaks hoolitsuseks nii hooldekodudes kui päris kodudes. Omavalitsustele eraldatavat raha tuleb kasutada hooldekodu kohatasu rahastamise kõrval ka koduse hoolduse tagamiseks, kusjuures inimesest lähtuvalt peab esimeses järjekorras eelistama just koduteenuseid,» lisas Riisalo.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tunnustas juba tehtud tööd ja praegust olukorda, mille tulemusel jõuab Eesti hoolekandesüsteemi läbi aegade suurim riigi toetus. «Sellise investeeringuga säästab iga perekond, kelle peres on hooldatav, aastas keskmiselt 6000 eurot. See tähendab, et inimeste kindlustunne lähedaste eest hoolitsemisel kasvab ja perekond ei pea enam lähedase eest maksma juurde teist sama suurt osa. Väga oluline on, et paranevad koduhoolduse teenused,» sõnas ta.