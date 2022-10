Zelenskõi sõnul saab talv olema Ukraina ajaloo raskeim

Presidendi sõnul pole ukrainlastel õigust ennast lõdvaks lasta, sest Ukraina võiduni on vaja käia raske tee.

«Vaja on läbida see talv, mis saab olema meie ajaloo raskeim,» kordas Zelenskõi, kes toonitas ühtlasi vajadust hoida koostööpartnereid ja liitlasi ühtsena ning mitte lubada ühisel vaenlasel lõhestada ülemaailmset demokraatiat toetavat koalitsiooni.

«Seda me teemegi. Meie kõik ukrainlased, eurooplased ja kõik maailma inimesed, kes väärtustavad vabadust,» lisas president.

Kiiev süüdistas esmaspäeval Venemaad ühtlasi selles, et see viivitab sihilikult enam kui 165 kaubalaeva liikumist Türgist Ukraina sadamatesse teravilja järele.

«Vene inspektorid on oluliselt pikendanud laevade kontrollimise aega, mis on tekitanud järjekorra enam kui 165 laevast ning see arv kasvab iga päev,» teatas Ukraina välisministeerium.