Venemaa taotles ÜRO Julgeolekunõukogu arutelu "räpase pommi" teemal

«Sellega seoses kutsub Venemaa lääneriike üles mõjutama Kiievit, et see loobuks oma ohtlikest plaanidest, mis ohustavad rahvusvahelist rahu ja julgeolekut,» lisati kirjas.

NATO peasekretär oli enne seda hoiatanud, et Venemaa ei tohi eskaleerida Ukraina konflikti valeväidetega, et Kiiev kavatseb kasutada nõndanimetatud räpast pommi.

Jens Stoltenberg tegi avalduse seoses Moskva korduvate väidetega, et Ukraina võib sellise relva kasutusele võtta. Läänes on see tekitanud kartust, et Venemaa võib Kiievit süüdistades ise selle vallandada.