FOTOD ⟩ Reinsalu kohtumisel Prantsusmaa välisministriga: Ukraina vajab kiirelt õhutõrjesüsteeme ja rakette

Reinsalu nentis, et Venemaa genotsiidisõda Ukraina vastu on kestnud juba kaheksa kuud ning Läänel tuleb ühiselt jätkata kõiki jõupingutusi, et aidata Ukrainal oma riigi ja rahva vabaduse eest võidelda.

«Peame tegema kõik, et Ukraina sõja võidaks. Praegu on võtmetähtsusega, et lääneriigid saadaksid viivitamatult muuhulgas Ukrainale kesk- ja kaugmaa õhukaitse relvasüsteeme ning rakette, et kaitsta Ukraina tsiviilinfrastruktuuri süstemaatilise purustamise eest,» tõi Reinsalu välja.

Välisminister toonitas, et Venemaa üritab sõjategevuse eskaleerimise ja tuumaähvardustega lääneriikide toetust murda, mistõttu tuleb jätkata Venemaa igakülgset survestamist.

«Euroopa Liidus on oluline liikuda edasi 9. sanktsioonipaketiga, laiendada piiravaid meetmeid ka Venemaa agressioonis osaleva Valgevene režiimi vastu ja kehtestada hinnalagi naftale, et haavata Venemaa sõjamasina rahastamist. Samuti seisab Eesti rahvusvahelise erikohtu loomise eest, et Venemaa agressioon Ukrainas saaks õigusliku hinnangu ja kõikide Ukrainas toime pandud kuritegude süüdlased võetaks vastutusele,» sõnas välisminister.

Välisministrid arutasid ka Eesti ja Prantsusmaa kaitsekoostöö arendamist. «Hindame kõrgelt Prantsusmaa osalust NATO lahingugrupis Eestis ja õhuturbes Ämaris, mis aitab kaasa nii meie kui ka kogu piirkonna julgeoleku kindlustamisele. Samuti tunnustasin oma kolleegi selle eest, et Prantsusmaa toetas Ukrainale ELi kandidaatriigi staatuse andmist,» märkis Reinsalu. Välisminister kinnitas ka Eesti jätkuvat toetust NATO 2008. aasta Bukaresti tippkohtumise otsusele, et Ukraina saab NATO liikmeks.

Reinsalu sõnas Postimehele, et suures plaanis on 2025. aastani Prantsusmaal kompanii tasemel ehk suurusjärgus kuni 300 sõdurit Eestis. «See on kindlasti meie jaoks väärtuslik. Me soovime suuremat - ka relvasüsteemide - sõjalist kohalolekut, aga see on väga tähtis.»

Ta möönis, et ehkki täna arutati ka Eesti julgeolekut, siis põhirõhk oli siiski seotud kriitilise olukorraga Ukrainas. «Kõige tähtsam on õhutõrjesüsteemide tarnimine ja kaugrakettide tarnimine Ukrainale. Et ei oleks poliitilisest hoiakust või tahtest tulenevaid piiranguid.»

«Prantsuse kolleeg tutvustas ka ideed, kus nad kaaluvad Ukraina heaks rahvusvahelise doonorkonverentsi korraldamist just humanitaarabi pakkumiseks või tsiviilabi pakkumiseks, et aidata inimesi talve üle elada. Küttesüsteemid, generaatorid. Ma kindlasti tervitasin seda ja ütlesin, et Eesti osaleks selles aktiivselt.»