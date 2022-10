Tallinna Kiirabi vaidlustab terviseameti ettekirjutuse

Terviseamet tuvastas, et 57 kiirabikaardist on 26 puhul rikutud määrust, millega on kehtestatud brigaadi väljasõidukutsele reageerimise aeg. Kuuel juhul oli kiirabikaardil vastuolu häirekeskusest automaatselt päritud ja kiirabibrigaadi juhi käsitsi sisestatud väljasõidu kellaaja vahel.