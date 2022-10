GALERII ⟩ Kalurite protest Toompeal: riigikogu hävitab meie elu

Endine fileerimisosakonna töötaja Svetlana Kolpakova rääkis Rus.Postimehele, et kui seaduse muudatus võetakse vastu, siis jäävad inimesed töötuks, sest neil, kellel on vähe võrke, ei ole õigust püüda suurt hulka kalu.

«Näiteks tonn kala päevas on vaja filee jaoks, ent kui on kvoodid 200 kilo juures, siis kalamees püüab selle koguse ühe päevaga. Mida siis fileerijad edasi teevad? Kaluritel on kõik paadid ja püüdmistehnika krediidi peal. Millest neid nüüd kinni maksta? Väikefirmad võivad oma uksed sulgeda,» lausus Kolpakova.