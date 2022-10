VÄLKVIDEO ⟩ Daniel Vaarik: hea, et meie valimissüsteem ei võimalda kellelgi 40 aastat võimul tiksuda

Ta lausus, et on väga teretulnud, et sellele järgnesid muudatused ning järgnesid karmid ajad ka Reformierakonnale, nad pidid end uuesti üles ehitama. «Ma olen nõus, et võib-olla on hea, et meil on selline süsteem, et keegi ei saa jääda 40 aastaks tiksuma ja nii mugavalt ennast ära sättida, et enam ei mäletagi, miks ta sinna tuli.»