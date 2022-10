Saarlane kuritarvitas seksuaalselt mitme aasta vältel alaealisi tüdrukuid

«Kriminaalmenetlused ja kuritegude statistika paraku näitavad, et ükskõik millises sotsiaalses grupis võib olla inimesi, kellel on ebaterve seksuaalne huvi alaealiste suhtes ja kes ka päriselt alaealiste suhtes erinevaid seksuaalse iseloomuga kuritegusid toime panevad. See inimene võib olla naaber, pereliige, pedagoog või ka juhuslik inimene tänavalt,» ütles prokurör Amur.

«Kui laps või nooruk on sattunud sellise kuriteo ohvriks, siis see muudab kohe tema käitumist ja kogu elu. Seetõttu tuleb lapsevanematel näha vaeva, et neil oleks oma lastega usalduslik suhe, sest kui laps julgeb emale või isale endaga juhtunust rääkida, saab selle info omakorda politseile edasi anda, et võimalik seksuaalkurjategija välja selgitada ja vastutusele võtta,» toonitas Amur.