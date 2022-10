VIDEO ⟩ Jüri Ratas võttis vastu Zelenskõi poolt antud teenetemärgi

«Kinnitan, et Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist agressioonisõjas Venemaa vastu ning me ei jäta Ukrainat kunagi üksi. Minu südamlik tänu Ukraina presidendile selle tunnustuse eest,» kirjutas Ratas ühismeedias.

Horvaatias Zagrebis toimuval rahvusvahelisel Krimmi platvormi parlamentaarsel tippkohtumisel ütles Ratas, et imetleb ukrainlaste harukordset vaprust Venemaa jätkuvas agressioonisõjas ja kinnitas, et okupeeritud alad on Ukraina alad ja jäävad selleks alati.

«Teie jõud, vastupidavus ja otsusekindlus elada vabana on inspiratsiooniks kogu maailmale,» sõnas Ratas ja kinnitas, et sellistel ajaloolistel hetkedel tuleb rahvusvahelisel üldsusel kokku hoida. «Peame tõstma Venemaale agressiooni hinda. Peame Ukrainale andma rohkem sõjalist ja muud abi ning samuti toetama Ukraina sõjajärgset ülesehitamist,» sõnas Ratas ja lisas, et sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi toimepanijate kohtu ette toomine on meie ühine vastutus.

Ühtlasi märkis Ratas, et nädal tagasi võttis riigikogu vastu avalduse, milles mõistis hukka Ukraina territooriumi annekteerimise ja kuulutas Vene Föderatsiooni režiimi terrorirežiimiks. «Riigikogu avaldus ütleb, et õigusrikkumine ei saa mitte iialgi tekitada õigust. Kõik Vene sissetungijate illegaalselt okupeeritud alad on Ukraina alad ja jäävad selleks alati. Eesti ei tunnista kunagi agressiooni ja võltsreferendumite abil toime pandud Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisi,» kinnitas riigikogu esimees.