Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles mõni päev tagasi ERRile, et ta eeldab, et prokuratuur ei alusta endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse (RE) suhtes seoses tema määramisega Euroopa Kontrollikotta kriminaalmenetlust. Riigi peaprokurör Andres Parmas (pildil) ütles Postimehele, et prokuratuur ei tunne mitte kuidagi, et neid oleks suunatud.