Salapärane ministri kutse, mida keegi ei mäleta

Kõik kaitsjate kutsutud tunnistajad on nimetanud 13. jaanuaril 2020 Mon Repos’s toimunud üritust Keskerakonna töökohtumiseks ja eitanud, et tegemist oli Repsi sünnipäeva tähistamisega. Samuti on nad kõik nagu ühest suust väitnud, et ei mäleta sellise kirja saamist.