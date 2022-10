Tallinna loomaaed tõstab piletihindu ja teeb tasuta külastuspäevad lastele

«Loomaaia piletite hinnad on olnud muutumatud 2014. aastast. Praegu on need palju madalamad kui teistel samalaadsetel külastuskeskustel. Paraku puudutab praegune üldine hinnatõus ka meid ning kajastub eriti teravalt loomade toidu ja ravimite kasvanud hindades. Midagi pole parata, kui soovime täita oma põhirolle ehk tagada loomade heaolu, anda loodusharidust, tegeleda loodushoiu ja teadustööga, siis on piletihindade tõus paratamatu,» tõdes loomaaia direktor Tiit Maran.

Esimesest novembrist hakkavad loomaaia talvehooaja piletid maksma järgnevalt: pilet täiskasvanule maksab 8 eurot, pilet õpilasele, üliõpilasele ja pensionärile 5 eurot ning perepilet 20 eurot. Kehtima jääb Eesti Lasterikaste Perede Liidu perekaardiga külastuse soodushind. Muutuvad ka ekskursioonide, laste sünnipäevade, õppeprogrammide ja suvehooaja piletite hinnad. Muudatusega saab tutvuda loomaaia kodulehel tallinnzoo.ee

Suurtel loomasõpradel on kasulik soetada aastapilet, millega saab loomaaias käia iga päev. Aastapilet tasub ennast ära juba pärast viiendat külastuskorda.

«Oluline on, et kõigil peredel säiliks võimalus külastada loomaaeda,» kinnitas abilinnapea Vladimir Svet. «Seetõttu oleme loomaaiaga viinud sisse põhimõtte, et talveperioodil oleks ühel laupäeval kuus vahemikus 1. oktoobrist kuni 1. maini kõigile kuni 19-aastastele loomaaeda sissepääs tasuta. Suveperioodil on enamikel kuudel odavama piletiga üritusi, samuti jääb kehtima tasuta sissepääs lastele lastekaitsepäeval ja loomaaia sünnipäeval.»

Tänavuse talvehooaja kuni 19‑aastaste laste tasuta külastuspäevad on iga kuu teisel laupäeval: 12. novembril, 10. detsembril, 14. jaanuaril, 11. veebruaril, 11. märtsil ja 8. aprillil. Eelkooliealistele lastele on loomaaia külastamine tasuta iga päev. Laste tasuta külastuspäeval toimuvatel üritustel osalemine lisapiletit ei nõua.

Loomaaed on koduks pea 250 liiki kuuluvale ligi 8000 loomale ja osaleb ligi 60 rahvusvahelises ohustatud liikide paljundusprogrammis, samuti on loomaaed osaline mitmetes liigikaitselistes projektides looduses. Loomaaed on üks juhtivatest loodushariduse edendajatest ning osaleb aktiivselt liigikaitselistes teadusuuringutes.

Loomaaed on avatud iga päev. Seda ka riigipühadel tavapärastel lahtiolekuaegadel.