Rahanduskomisjon saatis platvormihaldurite maksustamise täiskogule

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk selgitas, et teema on aktuaalne ja vajab kiiret lahendamist. Muudatuste kohaselt hakkavad platvormihaldurid nagu AirBnB, Amazon, Bolt, Uber, Etsy, Booking.com maksu- ja tolliametile (MTA) esitama teavet platvormidel tegutsevate müüjate ja teenuspakkujate ning nende teenitud tulu kohta.

«Praegu toimub andmevahetus platvormidega vabatahtlikkuse alusel. MTA on sõlminud osa platvormidega kokkulepped ja need platvormid edastavad vabatahtlikult MTA-le teavet müüjate kohta, kes on selleks nõusoleku andnud. MTA hinnangul moodustab selliselt deklareeritud tulu aga väikese osa tegelikult teenitud tulust, sest vabatahtlikult esitavad andmeid vähesed platvormid,» märkis Kokk pressiteates.