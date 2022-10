Muinsuskaitse selts: punaväelaste hauad, mis kedagi ei sega, võiks oma kohale jääda

Muinsuskaitse selts teatas, et nad nõustuvad, et iga punamonumendi teisaldamisel tuleks otsustada lähtuvalt konkreetsest monumendist, selle asukohast ja kunstilisest väärtusest. Samuti tuleks nende hinnangul eristada haudu ja ideoloogilisi märke.

«Selts on seisukohal, et kõiki haudu ei ole otstarbekas välja kaevata ja ümber matta. Need hauad väljaspool kalmistuid, mis on teada ja dokumenteeritud ning ei häiri ümbruskonda, tuleks jätta puutumata ning ala kuulutada kalmistuks kalmistuseaduse alusel,» kirjutati ministeeriumitele. Nimelt on selts seisukohal, et okupantide ja nende käsilaste matmine kohalike elanike ajaloolistele kalmistutele riivab sügavalt kogukonna liikmete tundeid.