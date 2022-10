Kommunaalameti uus juht: Tallinna liiklust saab paremini korraldada

Mis tundega ametisse asute, kui keeruliseks seda ametikohta peate?

Tallinna mõttes on kindlasti tegemist väga keerulise ametikohaga, siin on väga mitmed valdkonnad ja väga keerulised investeeringud, samuti korrashoiuteemad. Samas asun ametisse väga rõõmsa meelega, olen Tallinnas ka varem töötanud ja mul on hea meel, et saan jälle pealinna arengusse panustada. Mulle meeldib, et saan oma teadmiste ja kogemustega panustada just linnaruumi arengusse, rohealade süsteemi arengusse ja liikuvusteemade arengusse.

Mis vajab kõige kiiremini parandamist ja kus on kõige rohkem vajakajäämisi?

Keerulisi valdkondi on mitmeid, ei saa ühte eraldi välja tuua. Kindlasti on liikuvusteemad sellised, mis on väga mitmetahulised, parandamist vajavad ka erinevad keskkonnaküsimused ja loomulikult ka kõik muud taristuküsimused, mis ei ole teedega seotud. Kui rääkida lahendustest, siis tihtipeale on just taristuga seotud plaanid, kavad ja ettevalmistamised sellised, mida ei saa kohe ja kiiresti muuta, need eeldavadki pikka ettevalmistust ja tarka elluviimist, see on selline järkjärguline protsess.

Asute ametisse detsembri alguses, siis võib juba lumi maas olla ja kõik vaatavad teie otsa ning küsivad, et miks tänavad puhtad ei ole. Olete kindel, et ettevalmistustööd talveks on tehtud ja talvele saab vastu minna?

Kindlasti saab talvele vastu minna, mina olen ainult üks inimene, ametis on head spetsialistid ja usun, et kogu amet teeb selle nimel tööd, et kõik asjad oleks talveks valmis.

Olete oma varasemas töös puutunud kokku liikluskorraldusega, Tallinnas on see suur probleem. Kas senini on pealinnas tehtud parim, et kõik liiklejad saaksid turvaliselt kohale, et autojuhid saaksid aru, kuidas liigelda ja et aru saaksid ka ratturid ja jalakäijad. Kuidas te hindate Tallinna liikluskorraldust?