Linnavalitsus esitas volikogule kolmanda lisaeelarve

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul koostas linn kolmandat lisaeelarvet erandkorras, kuid meil on vajadus täita lisakulusid, mis on tekkinud energia- ja kütusehindade tõusust. «Lisaeelarve keskendub suuresti sotsiaaltoetustele, muuhulgas eraldame täiendavalt laste asendushoolduse teenuse tagamiseks 491 933 eurot, isikliku abistaja teenuse tagamiseks 164 714 eurot ja sotsiaaltranspordi teenusele täiendavalt 130 796 eurot. Lisaks eraldab Tallinn lisaeelarvest 200 000 eurot linnaosadele üksi elavatele pensionäridele abipakkide jagamiseks ning täiendavalt 38 000 eurot Toidupanga tegevuskuludeks, et toetada kasvanud kulusid toidujaotuspunktis ja täiendavalt toidupakkide põhitoiduainete soetamiseks,» ütles Kõlvart.

Lisaks suurendatakse linnapea sõnul lisaeelarvega linna asutuste energiakulude kompenseerimise reservi üheksa miljoni euro võrra ning linnatranspordi liiniveo kulude katmiseks eraldatakse 16 miljonit eurot, mis on peaaegu pool lisaeelarve kulude mahust, seoses kütusehinna tõusuga. «Praeguses olukorras lähtume me sellest, et tasuta ühistransport on universaalne sotsiaaltoetus, mis peab jääma ja mille vajalikkust näitab ka selle kasutajate arvu kasv,» märkis Kõlvart.