Tasuta gripivaktsiin ei jõudnud lubatud ajaks kohale

Septembris teatas tervise- ja tööminister Peep Peterson, et on allkirjastanud immuniseerimiskava muudatused, millega laiendas tasuta gripivastase vaktsineerimise sihtrühma. Teate kohaselt pidanuks oktoobri keskpaigast olema tasuta gripivaktsiin kättesaadav 60-65 aastastele, väikelastele, rasedatele ja gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele.

Eesti proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane selgitas, et riskirühma inimestele mõeldud gripivaktsiin jõudis Eestisse alles oktoobri keskel ja selle nädala algusest on toimunud tarned nii apteekidele kui ka perearstidele.

Ta lisas, et tasuta vaktsineerimisele saab apteekides registreerida alates sellest nädalast, sõltuvalt vaktsiinide jõudmisest apteeki. «Kõigile, kes on kirja pannud end tasulisele vaktsineerimisele, aga kuuluvad sel aasta ka juba tasuta vaktsiini saamise riskirühma, oleme selgitanud, et nad saavad tasuta vaktsiini oktoobri lõpust alates, kui vaktsiin on kohal.»