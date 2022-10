FOTOD JA VIDEO ⟩ Meeleavaldajad nõudsid Põhja-Tallinnas punamonumendi säilitamist

Meeleavaldajatega suhelnud Postmehe fotograafi sõnul jäi kõlama mõte, et protestijatel ei ole midagi samba eemaldamise vastu, kui sellele mõni teine asukoht paremini sobiks. Nende põhiline soov oli, et sambale kantud nimed säiliksid ja et oleks koht kus neid inimesi mälestada.

«Me soovime, et see ausammas säiliks mingil kujul, kui mitte siin tehase territooriumil, siis kusagil mujal. Siin on nii eestlaste kui venelaste nimesid, me tahame, et need nimed säiliksid ja sugulastel oleks koht, kus käia neid mälestamas. Me kogunesime täna siia selleks, et nõuda selle ausamba mingil moel säilitamist,» ütles Jüri.