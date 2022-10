Mart Helme venekeelsele ERRile: me ei ole ei Ukraina ega Venemaa poolt

Teema tõstatus, kui saates arutleti reitingute üle ning Helme viitas, et venekeelset elanikkonda tõmbab jätkuvalt Keskerakonna poole: «Nad ütlevad, et see on meie erakond,» selgitas ta.

EKRE toetust peab ta aga osalt Martin Helme ministriaja tulemuseks, samuti näeb ta põhjust asjaolus, et erakond on sõja suhtes üsna neutraalseks jäänud: «Meie seisukoht parimast väljapääsust - rahuleping. Nii raske kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku. Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt.»

Hiljuti jõudis osa EKRE esimehe Martin Helme meeleavaldusel esitatud kõnest Venemaa propagandasaatesse «60 minutit», mille saatejuht tõlgendas, et Helme avaldas Putinile toetust.